وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير تدقيق وحدة الاستراتيجية المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو تكنولوجيا الأعمال).
– مساعد مدير تدقيق الدعم الوظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو تكنولوجيا الأعمال).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)