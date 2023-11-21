وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول التحرير والعلامات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الصحافة، التسويق، العلامات التجارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– ممثل العلاقات الحكومية: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)