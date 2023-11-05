وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الحوكمة البيئية والاجتماعية وعلاقات المستثمرين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، الإدارة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول في الهندسة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الإدارة المالية، الاستثمار، الأعمال المصرفية، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير مركز إدارة المرافق وتقديم الخدمات: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).
– مدير وحدة إدارة صندوق الحياة والمعيشة: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، دراسات التنمية الاجتماعية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد أول/ الأداء التنظيمي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)