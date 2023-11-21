وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي التدريب والتطوير.
– أخصائي أول السلامة والأمن والجودة.
– فني صيانة طائرات.
– عالم بيانات/ تحليل البيانات.
– منسق الخدمات والمنتجات.
وأوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)