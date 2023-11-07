وظائف شاغرة في الفطيم القابضة

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تنفيذ المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).
– مراقب مالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– تنفيذي مبيعات/ خدمات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.
– مهندس مشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)