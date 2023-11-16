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وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير إدارة الأداء والتمييز المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التخطيط)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول أداء وتميز مؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي عقود ومشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مركز إدارة النفايات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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