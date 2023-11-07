وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان

أعلن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف المكتب الاستراتيجي

وأبرزت إدارة المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط والتطوير الحضري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التخطيط الحضري، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مخطط حضري: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التخطيط الحضري، الهندسة المدنية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)