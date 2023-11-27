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وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المقاولين

وأبرزت الهيئة السعودية للمقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مهندس ترخيص: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مسؤول المعارض والمؤتمرات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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