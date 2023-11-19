Icon

رقمان قياسيان لـ منتخب فرنسا بعد تسجيل 14 هدفًا Icon صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات المطر Icon الطائرة الإغاثية السعودية الـ14 تصل مطار العريش Icon إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي و4 أسلحة نارية Icon أمطار المساء تزين الأجواء في المدن السعودية Icon 6 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الأخضر Icon تكدس مروري على طريق جدة الرياض Icon مبابي عينه على صدارة هدافي منتخب فرنسا Icon منتخب مصر يواجه سيراليون بالقوة الضاربة Icon كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المهندسين

وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى أرامكو لريادة الأعمال

وظائف شاغرة لدى أرامكو لريادة الأعمال

وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة

– أخصائي أمن شبكات.

– مبرمج ومطور حاسب آلي.

– أخصائي تطوير أنظمة.

– أخصائي قواعد بيانات.

– منسق إداري.

– معقب.

– سكرتير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا اسمك إيه.. عارف يعني إيه مصرية؟
مشاهير

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا...

مشاهير
جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا
الرياضة

جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا

الرياضة
ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال...

أخبار رئيسية
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح
الرياضة

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ...

الرياضة
نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان
السعودية اليوم

نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

وظائف
محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034
السعودية اليوم

محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في...

السعودية اليوم
5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة على الطريق
أخبار السيارات

5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة...

أخبار السيارات