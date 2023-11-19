وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المهندسين

وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمن شبكات.

– مبرمج ومطور حاسب آلي.

– أخصائي تطوير أنظمة.

– أخصائي قواعد بيانات.

– منسق إداري.

– معقب.

– سكرتير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)