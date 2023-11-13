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وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– كبير أخصائي تخطيط تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة الإعلام والنشر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، التواصل الإعلامي، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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