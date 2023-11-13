وفاة الباشكاتب محمد الأمين أيقونة الفن السوداني المعاصر وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق والدفاع المدني يحذر الدفاع المدني يخلي 3 أشخاص بعد حريق في الرياض جوازات مطار حائل تعيد مسافرًا أفغانيًا حاول الدخول بجواز مزور تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك جسر الملك فهد يذكر بشروط دخول الخادمة والسائق للبحرين الموارد البشرية لـ القطاع الخاص: وثقوا عقود العاملين
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– كبير أخصائي تخطيط تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة الإعلام والنشر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، التواصل الإعلامي، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)