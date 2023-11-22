وظائف شاغرة في الهيئة العامة للنقل

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للنقل

وأبرزت الهيئة العامة للنقل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير تنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة رأس المال البشري، أو ما يعادلها.

– مدير سلامة وكفاءة النقل السككي داخل المدن: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

– خبير سياسات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات البحرية.

– خبير إشراف تشغيلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)