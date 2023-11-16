وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة محجوب، وشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة” في كل من ينبع، والجبيل.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ ينبع).
– فني كهرباء (عدد وظيفتين/ ينبع).
– موظف مشتريات (الجبيل).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)