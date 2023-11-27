وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة رضايات المحدودة، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل.
وأبرز برنامج التأهيل والإحلال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– موظف دعم فني.
– مراقب طرق.
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)