Icon

وظائف شاغرة في الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon السلمي : الشعبوية تتصدر باللعب على عواطف الشعوب Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق والدفاع المدني يحذر Icon الدفاع المدني يخلي 3 أشخاص بعد حريق في الرياض Icon جوازات مطار حائل تعيد مسافرًا أفغانيًا حاول الدخول بجواز مزور Icon تدفق سيول جبل اللوز بعد أمطار تبوك Icon جسر الملك فهد يذكر بشروط دخول الخادمة والسائق للبحرين Icon الموارد البشرية لـ القطاع الخاص: وثقوا عقود العاملين Icon إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
توتنهام يواصل نتائجه السلبية بالخسارة من وولفرهامبتون

توتنهام يواصل نتائجه السلبية بالخسارة من وولفرهامبتون

إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد

إقالة نونو سانتو من تدريب الاتحاد

– رئيس قسم إدارة المشاريع والمحافظ.

– أخصائي تقني أنظمة الاتصالات.

– مدير توريد المواد.

– أخصائي الإجراءات.

– محلل الامتثال ورضا العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الدمام
السعودية اليوم

700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج...

السعودية اليوم
نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا القرآن
مشاهير

نصيحة محمد عبده للمواهب الشابة : اقرأوا...

مشاهير
مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في 360 دقيقة
الرياضة

مانشيني والأخضر لم يتذوقا طعم الفوز في...

الرياضة
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر
الترفيه

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري...

الترفيه
تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم...

السعودية اليوم
تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط الأول
الرياضة

تاوامبا يمنح الأفضلية للأخدود ضد الحزم بالشوط...

الرياضة
أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية
الرياضة

أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز...

الرياضة
تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد الاختبار بـ 3 أيام عمل
السعودية اليوم

تقويم التعليم: إعلان نتائج الاختبارات الرقمية بعد...

السعودية اليوم