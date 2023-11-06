وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– محلل أنظمة رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات الإدارية).
– مهندس أول الحلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الهندسة).
وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)