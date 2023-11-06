وظائف شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير هندسة الحلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، أو علوم الكمبيوتر).
– أخصائي إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.
– مدير الاتصالات المالية والامتثال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)