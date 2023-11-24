Icon

أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا Icon فينالدوم يمنح الاتفاق الأفضلية على الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول Icon التعاون يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي Icon ارتفاع تسجيل عقود الزواج في السعودية وانخفاض حالات الطلاق Icon وظائف شاغرة في شركة الاتصالات Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن Icon وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الاتصالات

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الاتصالات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد وانخفاض الحرارة على 8 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد وانخفاض الحرارة على 8 مناطق

اللقطات الأولى لقصف مدرسة الفاخورة وسقوط عشرات القتلى

اللقطات الأولى لقصف مدرسة الفاخورة وسقوط عشرات القتلى

– مساعد مدير تدقيق الأسواق الجديدة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مساعد مدير المشاريع العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
الرياضة

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الرياضة
رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر
آخر الاخبار

رازوفيتش لا يعرف الفوز ضد النصر

آخر الاخبار
المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية
السعودية اليوم

المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة!
السعودية اليوم

تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء...

السعودية اليوم
برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو
الرياضة

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي...

الرياضة
الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو
آخر الاخبار

الاتحاد يحسم اتفاقه مع مارسيلو غالاردو

آخر الاخبار
أمطار ديمية على الشرقية فجرًا
السعودية اليوم

أمطار ديمية على الشرقية فجرًا

السعودية اليوم
هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟
حساب المواطن

هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب...

حساب المواطن