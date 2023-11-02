وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمة التوصيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدقق داخلي/ وحدات أعمال التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)