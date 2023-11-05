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وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي الجودة والتدريب.

– مدير مكتب الأمين العام.

– سائق.

– مسؤول مبيعات كبار الشخصيات.

– المدير التنفيذي للشؤون القانونية.

– مسؤول عمليات السوق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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