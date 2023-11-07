وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساح كميات.

– مصمم/ رسام كهربائي أول.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– رئيس المخيم.

– مدير مشروع.

– منسق مشاريع.

– مراقب المستندات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)