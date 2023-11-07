شعبية بايدن في أدنى مستوى منذ إبريل وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في فروع وزارة الطاقة 500 مليون دولار أرباح ثروة ترامب منذ مغادرته للبيت الأبيض الفيحاء يتعثر أمام العين بثلاثية وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى قصة مشرفة تربوية أنقذت سائقًا و4 مشرفات في جازان وظائف شاغرة بشركة نوماك في 3 مدن
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساح كميات.
– مصمم/ رسام كهربائي أول.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– رئيس المخيم.
– مدير مشروع.
– منسق مشاريع.
– مراقب المستندات.
وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)