وظائف شاغرة في شركة روشن

الرائد يسجل ثنائية في الطائي بالشوط الأول النصر يتقدم على الأخدود بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة في فروع شركة KPMG حمدالله يسجل الهدف رقم 750 لـ الاتحاد وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي بيراميدز يهزم مازيمبي بصعوبة في دوري أبطال إفريقيا وظائف شاغرة بشركة الفنار في 5 مدن موعد اختبار القدرة المعرفية الورقي
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول إدارة الكربون.
– أخصائي أول مبيعات.
– أخصائي أول تمويل المنازل.
– أخصائي الهندسة المعمارية.
– أخصائي أول تجربة العملاء.
– أخصائي أول تحليل الأعمال والتقارير.
– أخصائي أول الخزانة.
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)