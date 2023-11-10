وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة للكيميائيات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تكنولوجيا التحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء الصناعية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
أخصائي الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، الموارد البشرية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة للكيميائيات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)