وظائف شاغرة في شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول نظم إدارة الوثائق الإلكترونية.

– مهندس معدات دوارة.

– مهندس الصيانة الميكانيكية.

– مهندس رئيسي/ إدارة الابتكار.

– مدير مناجم الماجنسيت والكاولين.

– مدير التقنية والمشاريع.

– مهندس رئيسي/ الصيانة وسلامة الأصول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)