وظائف شاغرة في فروع المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير منتجات المجموعة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق.
– مساعد مدير التسويق التجاري (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).
– مدير مبيعات المنطقة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)