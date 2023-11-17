وظائف شاغرة في فروع النهدي الطبية

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– صيدلي (الرياض).
– صيدلي (جدة).
– صيدلي (الدمام).
– محاسب حسابات المدفوعات (جدة).
– أخصائي التكامل/ تقنية المعلومات (جدة).
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)