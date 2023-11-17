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وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير هندسة بيانات تقنية المعلومات (الرياض).

– مساعد إداري (الرياض).

– أخصائي تطوير الأنظمة (الرياض).

– محاسب عام (الرياض).

– محاسب حسابات المدفوعات (الرياض).

– مهندس موقع مدني/ بنية تحتية مباني (جازان).

– مفتش أول/ ضمان ومراقبة الجودة (الرياض).

– مدير المكتب الفني (الرياض).

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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