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وظائف شاغرة في فروع شركة KPMG

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة KPMG
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة “KPMG”، المتخصصة بخدمات التدقيق والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة KPMG

وأبرزت شركة كي بي إم جي السعودية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول الأفراد (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي جذب المواهب (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– مدير التدقيق/ التأمين (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كي بي إم جي السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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