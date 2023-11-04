وظائف شاغرة في فروع طيران الإمارات

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أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من المدينة المنورة، وجدة.
وبيّنت شركة طيران الإمارات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد أول دعم المبيعات (المدينة المنورة).
– تنفيذي مبيعات أول (جدة).
وأوضحت شركة طيران الإمارات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)