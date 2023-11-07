وظائف شاغرة في فروع وزارة الطاقة

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أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والشرقية.
وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم الأمن.
– مسؤول وثائق دائمة.
– خبير تطوير تنظيمي.
– خبير مركز عمليات الأمن السيبراني.
– مستشار الأعمال.
– أخصائي حماية.
– أخصائي أول تنسيق وامتثال.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)