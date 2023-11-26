طيران الرياض أحد ركائز الخطة الطموحة لاستقبال 120 مليون مسافر بحلول 2030 سالم الدوسري يُرافق بعثة الهلال لأوزبكستان 5 مشاريع للطرق في القصيم بتكلفة 722 مليون ريال وظائف شاغرة في قوات الدفاع الجوي سڤن تشيد الوجهة الترفيهية الأكبر في عسير بقيمة 1.3 مليار ريال السديس يستعرض دور رئاسة الشؤون الدينية واستراتيجياتها المستقبلية وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب وظائف شاغرة في أمانة الحدود الشمالية هل ينتقل مهدي طارمي لدوري روشن في يناير؟ وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي عن وجود وظائف شاغرة على برامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية للعمل في المناطق الوسطى والغربية والشرقية.
وقالت الوزارة: إن الوظائف المتاحة لحملة البكالوريوس والدبلوم على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر الرابط خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.