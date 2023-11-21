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للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة

وظائف شاغرة في مجموعة الراشد

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس ميكانيكي (عدة مدن).

– مدير مشروع (عدة مدن).

– سائق نقل ثقيل (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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