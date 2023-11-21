وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع NOMAC منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج SSC تنقل مباراة السعودية والأردن ولي العهد: نطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مانشيني يسعى لاستغلال معاناة دفاع الأردن في قبضة حرس الحدود.. 4 مخالفين حاولوا تهريب 80 كجم قات مخدر الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي وظائف لدى قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، والخبر.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ميكانيكي (عدة مدن).
– مدير مشروع (عدة مدن).
– سائق نقل ثقيل (الخبر).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)