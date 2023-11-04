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وظائف شاغرة في مجموعة العليان

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل معدات ثقيلة (الدمام).

– مدير أول الأمن السيبراني (الرياض).

– مسؤول عمليات المبيعات (الرياض).

– مهندس تصميم (الدمام).

– مشرف الهندسة العكسية (الدمام).

– مستشار المنتجات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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