آلية نقل ملكية السيارة بين أفراد العائلة عبر أبشر الفيحاء يتأخر أمام العين الإماراتي بثنائية في الشوط الأول 98 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة وظائف شاغرة في مجموعة Serco وظائف شاغرة في الفطيم القابضة أمير قطر يستقبل رئيس الشورى ورؤساء المجالس التشريعية الخليجية موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 400 مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين في شركة تنفيذ
أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، إدارة المخزون، الهندسة).
– خبير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المحاسبة، القانون).
– خبير هندسة النظم الميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)