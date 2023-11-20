منتخب إسبانيا يدعم جافي متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن 14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال مباراة واحدة تمنح المنتخب السعودي التفوق ضد الأردن في تاريخ المواجهات المودة تطلق عائلة مودة الكرتوني في اليوم العالمي للطفولة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة لدى العليان القابضة وظائف شاغرة لدى شركة روشن العقارية وظائف إدارية شاغرة في المجدوعي القابضة وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول أمن المعلومات.
– أخصائي سلامة المرضى وإدارة المخاطر.
– فني خدمات المرضى.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)