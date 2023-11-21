وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وبيّنت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول إدارة المخاطر وسلامة المرضى.

– رئيس قسم تحسين الجودة والاعتماد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)