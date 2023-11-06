وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، تقنية المعلومات والاتصالات، الإلكترونيات، الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مكتب: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– فني تعقيم: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، التعقيم)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)