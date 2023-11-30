وظائف شاغرة في مستشفيات سليمان الحبيب

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أعلنت مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والقصيم.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– سكرتير.
– منسق علاقات المرضى.
– استشاري المسالك البولية.
– استشاري أمراض النساء والتوليد.
– مساعد عيادة.
– أخصائي تمريض.
– استشاري طب الطوارئ/ أمراض الكلى.
– استشاري التخدير.
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)