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وظائف شاغرة في مستشفيات سليمان الحبيب

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
وظائف شاغرة في مستشفيات سليمان الحبيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفيات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والقصيم.

تفاصيل وظائف مستشفى سليمان الحبيب

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– سكرتير.

– منسق علاقات المرضى.

– استشاري المسالك البولية.

– استشاري أمراض النساء والتوليد.

– مساعد عيادة.

– أخصائي تمريض.

– استشاري طب الطوارئ/ أمراض الكلى.

– استشاري التخدير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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