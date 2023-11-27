وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.
وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى
– ممثل الإعلام والعلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، الصحافة، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– موظف التحصيل: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)