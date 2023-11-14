وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير ذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، علوم البيانات).
– مدير عام التوعية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، التسويق، إدارة الأعمال).
– مدير إدارة العلامة التجارية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الاتصالات.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)