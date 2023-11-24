وظائف شاغرة لدى أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول كهرباء.
– أخصائي مختبرات طبية/ نقل الدم.
– أخصائي أول التصوير الشعاعي.
– مهندس كهرباء.
– مساعد أخصائي الصحة الصناعية.
– أخصائي أشعة.
– أخصائي أول مختبرات طبية.
– مهندس أول ميكانيكي.
– استشاري الفيزياء الطبية.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)