وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

وظائف شاغرة في فروع المراعي الرياض يطمح لتحقيق الفوز الثاني تواليًا وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة تحذير من برنامج خطير يستخدم صفحات مزيفة لسرقة البيانات البنكية وظائف إدارية شاغرة في شركة تحكم أبرز أرقام جيسوس وكاسترو قبل الديربي مشاهير الفن الباكستاني يمتعون زوار حديقة السويدي بأروع العروض الموسيقية الجمهور مودعًا عبدالله الجربوع: 50 عامًا في خدمة الهلال زيدان يحدد موعد عودته للتدريب
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– أخصائي الموازنة العامة والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)