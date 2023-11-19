وظائف شاغرة لدى أرامكو لريادة الأعمال

أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محاسب أول”؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في محافظة الظهران.

شروط وظائف أرامكو لريادة الأعمال

وأبرز مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية.)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023م.

وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)