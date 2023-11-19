كيليان مبابي يكشف ما تعلمه من ميسي ياسين بونو في صدارة قائمة مميزة أمطار غزيرة وسحب كثيفة على جدة الشريان يعتذر عن الإساءة لقناة العربية : وقعت في أبجديات الأصول والمهنية المواجهة الأولى بين السعودية والأردن في تصفيات المونديال وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر وصول سيارتي إسعاف على متن الطائرة الإغاثية السعودية الـ13 حقيقة رغبة ريال مدريد في بقاء أنشيلوتي أمير سعيود يتفوق على الدوسري في المراوغة وظائف شاغرة لدى أرامكو لريادة الأعمال
أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محاسب أول”؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في محافظة الظهران.
وأبرز مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية.)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضح مركز أرامكو لريادة الأعمال، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023م.
وأفاد المركز أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)