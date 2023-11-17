وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية.
وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول/ عمليات المرافق والصيانة.
– مدير المشاركة.
– رئيس الطهاة.
– مدير المبيعات والتسويق.
– مدير التدريب والتطوير.
– مدير عمليات الهندسة/ البنية التحتية.
– مدير الإيرادات.
– مدير تقنية المعلومات.
وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)