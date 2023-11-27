وظائف شاغرة لدى البريد السعودي

أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة البريد

وأبرزت مؤسسة البريد السعودي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

– مستشار تجاري: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– كبير مسؤولي العمليات: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)