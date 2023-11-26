حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد نجم برشلونة المعار مُهدد بالاعتزال ضعف خدمات الإنترنت على الخطوط السعودية يثير تذمر المسافرين وظائف شاغرة لدى شركة رتال وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية وظائف شاغرة في وزارة الطاقة غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير/ إدارة الثروات البشرية: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مساعد أول/ الأداء التنظيمي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)