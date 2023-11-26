وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، التسويق، الاقتصاد).

– رئيس التدقيق التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول رؤى تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، علوم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)