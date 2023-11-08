Icon

لويس كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم غائب من 2014 Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon أبرز أرقام نونو سانتو مع الاتحاد Icon المنتخب السعودي يواجه باكستان على ملعب نادي الفتح Icon شاهد.. ولادة 7 من صغار النمر العربي في العلا Icon ​8 نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء Icon غدًا.. تعليق الحضور بمدارس الرياض وتأجيل اختبارات جامعة الإمام Icon سيل وادي الريم يمتزج بمياه البحر في جازان Icon المنطقة المصرية في بوليفارد وورلد.. بوابة موسم الرياض إلى عصر الفراعنة Icon أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة عبر منصة جدارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية

أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية

وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

– أخصائي الرقابة المالية والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو ما يعادلها.

– أخصائي رئيسي خصوصية وحماية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم البيانات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة
العالم

إيلون ماسك يعرض توفير الاتصالات في غزة

العالم
تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا في جامعة جدة
السعودية اليوم

تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا...

السعودية اليوم
رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023
الرياضة

رونالدو: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2023

الرياضة
ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة
تكنولوجيا

ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على...

تكنولوجيا
8 مشروبات لعظام قوية
صحة وطب‎

8 مشروبات لعظام قوية

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
السوق

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار...

السوق
وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما هزت صورته العالم
العالم

أول تعليق من الطفل الفلسطيني المرتجف بعدما...

العالم