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وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– خبير رئيسي استشارات القرار.

– أخصائي رئيسي تحليلات المخاطر.

– مدير التدريب الفني الجمركي.

– مدير قسم عمليات إدارة التكامل.

– خبير التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة.

– خبير تخطيط أعمال الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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