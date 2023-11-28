وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم عمليات البوليمر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس ميكانيكي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)