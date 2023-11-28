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وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف المتقدمة للبتروكيماويات

وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– رئيس قسم عمليات البوليمر: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس ميكانيكي أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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