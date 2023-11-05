وظائف شاغرة لدى شركة NOMAC وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية الأهلي والرياض في مباراة تصحيح المسار ضربات أمنية متلاحقة توقع مهربي القات والحشيش المخدر أم توثق معاناة أولادها إلى المدرسة سيرًا على الأقدام تحت زخات المطر المسابقات تعدل موعد مباراة الفتح والفيحاء جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة الدماغ لا يعالج محادثات Zoom بنفس طريقة اللقاء المباشر إطلاق تميمة كأس العالم للأندية 2023 غدًا
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم تطوير الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير البنية التحتية والعمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)